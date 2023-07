El trofeu que s'entregarà el 20 d'agost. Foto: FIFA

Com que ja és una realitat innegable, el futbol femení viu, a partir d'aquest 20 de juliol, una altra cita que l'ha d'ajudar a aconseguir créixer encara més; un Mundial és sempre una cosa que els aficionats esperen amb ànsia i, durant els propers 30 dies, els ulls dels aficionats de tot el món viraran cap al que passi a Austràlia i Nova Zelanda, els països que acullen la desena edició de la Copa del Món.

Estats Units defensa el tron aconseguit a França fa 4 anys (les nord-americanes van derrotar els Països Baixos a la final per aconseguir el seu quart títol) en una cita que, no obstant, es presenta oberta, igualada i emocionant com poques. Al grup d'aspirants al títol hem d'afegir també les neerlandeses, Anglaterra, França, Brasil i Espanya.

Amb 5 catalanes a la llista (Ona Batlle, Laia Codina, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas i María Pérez), la intenció del combinat que entrena Jorge Vilda és continuar creixent en les seves participacions als mundials. I és que després de no classificar-se en cap cita de les disputades entre el 1991 i el 2011, el 2015 la Roja no va superar la fase de grups i el 2019 van caure en vuitens de final contra les futures campiones.

El camí cap a la Copa del Món no ha estat un camí de roses per a l'equip espanyol, ja que 15 jugadores van anunciar, el setembre de l'any passat, que no volien continuar sent convocades. Eren Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi Lleó, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre i Andrea Pereira i, elles han tornat, sobre el paper la selecció espanyola no presenta el millor equip de què podria disposar.

Tot i això, a la prèvia de l'inici, Bonmatí ha assegurat que "som aquí per arribar el més lluny", deixant clar que "a mi no m'agrada parlar de mínims sinó de màxims".

ELS GRUPS

Espanya forma part del grup C de la Copa del Món; així, les de Vilda s'enfrontaran contra el Japó, Zàmbia i Costa Rica a la recerca d'un dels dos bitllets que donen accés a les eliminatòries d'un Mundial que, per primer cop, té 32 equips classificats.

Aitana Bonmatí, en un dels partits de preparació. Foto: RFEF

L'estrena d'Espanya serà a les 9.30 del matí del divendres 21 de juliol (horari peninsular) contra els costarricencs. El dia 26 es disputarà el matx contra les africanes, mentre que el 31 tancaran la fase de grup davant les asiàtiques.

Al grup A hi ha Nova Zelanda, Noruega, Filipines i Suïssa, al B Austràlia, Irlanda, Nigèria i Canadà, el D està compost per Anglaterra, Haití, Dinamarca i la Xina, a l'E competiran els Estats Units, Països Baixos, Portugal i Vietnam, França, Brasil, Jamaica i Panamà estaran al grup F, el G tindrà com a participants a Argentina, Itàlia, Suècia i Sud-àfrica i, finalment, Alemanya, Marroc, Colòmbia i Corea del Sud competiran en el grup H.

En funció de l'ordre en què accedeixin els equips, es configurarà el quadre de les eliminatòries.

SALARIS, DRETS I REIVINDICACIONS

La Copa del Món, a més, arriba en un moment de reivindicació per a les protagonistes, les futbolistes. En els mesos previs a la celebració de la cita, veus de primer nivell, com la plantilla de la selecció canadenca, Wendie Renard (França) i Christiane Endler (Xile), entre d'altres (com ja havia fet la noruega Ada Hegerberg), han posat sobre la taula les diferències que tenen amb els homes.

Les dones demanen un tracte igual, les mateixes condicions, un salari com el dels companys, un tracte professional.

En aquest sentit, per primera vegada, la FIFA ha garantit un pagament d'almenys 30.000 euros a totes les futbolistes (732) que participaran a la competició . Per a algunes, de fet, aquesta quantitat serà més gran que el que han percebut als seus clubs la darrera temporada.

La quantitat augmentarà a mesura que els equips nacionals superin rondes del torneig, de manera que cada jugadora del combinat guanyador acabaria cobrant 240.000 euros.