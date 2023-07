Andrés Iniesta al seu comiat del Vissel Kobe / @EP

Després de les arribades de Leo Messi i Sergio Busquets , l' Inter Miami segueix ajuntant peces per recrear un dels millors Barça que es recordes a la història.

Als dos jugadors se li unirà segurament Jordi Alba. De fet, el copropietari de l'equip Jorge Mas va declarar dimarts que només faltava la firma del contracte perquè el lateral esquerre vesteixi la samarreta rosa.

El següent a unir-se al retrobament pot ser Andrés Iniesta. El centrecampista de Fuentealbilla va posar punt final a la seva etapa al Vissel Kobe a causa de la seva falta de protagonisme, però encara considera que té futbol a les botes i està a la recerca d'un nou projecte.

El portal Offsider ha estat el que ha assegurat que Iniesta ja té un principi d'acord amb l'Inter Miami per fitxar per les temporades següents. Tot i això, Sport afirma que el seu entorn ha negat que tinguin una oferta i que no seria una operació senzilla pels límits econòmics de la Lliga.

Als Estats Units, només es poden tenir tres jugadors per sobre del límit salarial, i aquestes places ja estan ocupades per Messi, Busquets i Josef Martínez.