Foto: Inter Miami

L' Inter Miami , cuer de la MLS nord-americana, està construint un petit (o potser no tant) Barça a les seves files . Fins ara, Leo Messi, Sergio Busquets i Jordi Alba (anunciat dijous 20 de juliol a última hora) s'han incorporat a l'equip de la ciutat de Florida.

Tot i això, moltes són les informacions que apunten que aquests 3 no són els únics exblaugranes que formaran part de la plantilla de l'equip propietat de David Beckham ; Andrés Iniesta (lliure després d'abandonar el Vissel Kobe japonès) i Luis Suárez (actualment al Gremi de Porto Alegre brasiler) sonen per reforçar l'equip dirigit per Gerardo Martino.

A priori, la incorporació d'Iniesta seria més senzilla, encara que Suárez, que va signar fins al desembre del 2024 amb el conjunt del Brasil, seria més complicat d'aconseguir que surti de Gremi.