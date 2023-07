Gianluigi Donnarumma / @EP

Un grup de lladres ha assaltat la casa del porter italià del PSG Gianluigi Donnarumma aquesta matinada, a casa seva a París. Durant l'incident, els delinqüents van forçar la porta de la vivenda, situada al districte VIII, una de les zones més exclusives de la ciutat, i van atacar tant l'arquer com la parella.

Els assaltants van fugir després de cometre l'assalt i es van emportar aproximadament 500.000 euros. Les autoritats estan investigant el cas per trobar els responsables i aclarir els fets ocorreguts en aquest incident a la capital francesa.

Durant l'incident, els assaltants van lligar Gianluigi Donnarumma i la seva parella, mantenint-los segrestats al seu domicili. Posteriorment, els delinqüents van buscar refugi en un hotel proper al lloc dels fets, on van alertar la policia els empleats de l'establiment.

Un cop alliberats, el porter italià de 24 anys i la seva companya van ser portats a un hospital per sotmetre's a un examen mèdic i assegurar-se del benestar. Segons el lloc de notícies Actu17 , els lladres també havien lligat prèviament el porter de l'edifici, aparentment com a part de la seva estratègia per cometre el robatori.

El porter del PSG tenia ferides lleus, incloent-hi dues al cap, mentre que la seva parella necessitava atenció a causa del seu estat de xoc. Tot i els esforços de la policia de París per trobar els lladres, els agressors i autors del robatori segueixen pròfugs. Se sospita que el furt podria haver-se dut a terme sota amenaça d'arma de foc.