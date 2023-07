Els Estats Units van destacar amb el seu debut triomfal, mentre que el Japó va demostrar el seu poder i Espanya va tenir un desafiament difícil davant dels seus rivals del grup. EP

L'emoció s'ha apoderat del Mundial Femení de Futbol a Nova Zelanda amb una intensa jornada que ha deixat quatre partits emocionants. Entre els protagonistes destacats hi ha els Estats Units, actual campió, que s'ha mostrat com una de les grans favorites per aixecar novament el títol.

L'acció va començar a les 3.00 del matí, hora espanyola, amb el debut de les nord-americanes davant del Vietnam. Tot i la debilitat del seu rival, els Estats Units no van tenir problemes per vèncer per 3-0. Un penal detingut a Alex Morgan va ser l'única dificultat que van enfrontar les defensores del títol. Sofia Smith es va destacar amb un doblet i Lindsey Horan va completar el marcador. Aquesta emocionant trobada pertany al grup E, el qual es tancarà demà.

A les 9 va arribar el segon matx, un duel de gran importància per a Espanya, que es va enfrontar a les altres dos rivals del grup C. El Japó va demostrar el seu poder en vèncer per 5-0 Zàmbia. Les africanes no van aconseguir llançar ni un sol tret a porta, i la portera de Zàmbia va ser la gran figura del matx. Les asiàtiques superen Espanya a la classificació grupal gràcies a haver anotat dos gols més.

El grup D també va tenir una acció completa durant el dia d'avui. Anglaterra, actual campiona d'Europa, va tenir dificultats per guanyar Haití i va acabar emportant-se la victòria per 1-0 gràcies a un autogol de Geòrgia Stanway. Tot i l'esforç, el marcador no es va moure més i el matx va concloure amb una estreta victòria per a les angleses.

L'últim partit del dia va ser un emocionant xoc entre Dinamarca i la Xina, que es va mantenir igualat fins al minut 90, quan Amalie Vangsgaard va anotar el gol decisiu per donar-li la victòria a Dinamarca. Amb aquest resultat, angleses i daneses lideren la classificació del grup amb tres punts cadascuna.

Demà s'esperen tres nous partits que prometen mantenir l'emoció al torneig. Països Baixos i Portugal s'enfrontaran per no perdre de vista els Estats Units a la taula. França i Jamaica, així com Suècia i Sud-àfrica, també buscaran sumar punts i emocions en aquesta emocionant competició.