El següent enfrontament contra l'Arsenal, programat pel dia 26. EP

El FC Barcelona ha comunicat que es veurà obligat a cancel·lar el primer matx de la seva gira de pretemporada contra el Juventus, ja que una considerable part de la seva plantilla ha estat afectada per un brot de gastroenteritis vírica.

L?equip no ha establert una data per a la recuperació del partit suspès. Tot i la situació, els jugadors seguiran amb la dinàmica de la Gira i s'avaluarà la seva capacitat per disputar el següent enfrontament contra l'Arsenal, previst per al dia 26.