Lebron James / @EP

Bronny James, el fill del mític jugador de la NBA, va patir aquest dilluns una aturada cardíaca mentre entrenava amb el seu equip de la universitat (USC - South California), tal com ha explicat el periodista Shams Charania, però també ha afirmat que el jove de 18 anys ja està fora de perill.

La família ha fet un comunicat per explicar com va ser el traumàtic episodi: "Ahir, mentre practicava, Bronny James va patir una aturada cardíaca. El personal mèdic va poder tractar Bronny i portar-lo a l'hospital. Ara està en condició estable i ja no és a l'UCI. Demanem respecte i privadesa per a la família James i actualitzarem als mitjans quan hi hagi més informació.

El portal de notícies TMZ Sports ha afegit que la trucada a emergències es va produir a les 9.26 hores del matí i va ser traslladat a l'hospital des del Galen Center.