Foto: @FCBarcelona

El FC Barcelona va presentar aquest dimecres la seva segona equipació per a aquesta temporada 2023-2024, un disseny trencador de color blanc que ret homenatge a la seva història ia una samarreta que va portar el neerlandès Johan Cruyff quan va arribar com a tècnic del conjunt català.

Segons va indicar el club, prenent com a referència la samarreta que l'equip va lluir com a segona equipació durant la dècada dels 70, el blanc és el protagonista absolut, mentre manté les franges amb els colors blaugrana i les incorpora al rivet de les mànigues, i també insereix l'emblemàtic escut que feia servir el 1978.

No és la primera vegada que l'equip català fa servir el blanc ja que ho va fer en altres èpoques i jugadors com Alcántara, Samitier, César i Kubala, entre d'altres, ja van portar la samarreta blanca entre les dècades dels 20 i 70. En el cas de Cruyff, també la va portar diverses vegades, com l'1 de març de 1978 en un partit de Copa de la UEFA davant de l'Aston Villa anglès, on va exercir a més de capità.

Igualment, aprofitant la presència del primer equip masculí a Los Angeles (Estats Units) a la seva pretemporada, el Barça ha volgut aprofitar i presentar l'equipació en una ciutat on Cruyff va jugar una temporada el 1979 amb Los Angeles Aztecs.

Completen l'equipació els pantalons de color blau i les mitges amb les franges blava i grana, on destaca a l'escrit 'BARÇA' i el logotip de 'Nike' a la part central. Aquesta segona equipació es comercialitzarà amb el logotip del seu principal patrocinador 'Spotify' a la part frontal, juntament amb el de la firma esportiva nord-americana i amb el d''Ambilight TV' a la màniga de l'equipació del primer equip masculí, i 'Bimbo ' a la del femení. A més, també segueix incorporant el logotip d''UNHCR/ACNUR' sota el número del dorsal.

"En aquesta línia, i igual que la primera fa referència a l'esperit del primer equip del Barça Femení que va jugar el primer partit de la seva història a l'Spotify Camp Nou el 1970, ara és la figura pionera de Cruyff qui inspira el nou llançament" , va apuntar el FC Barcelona.

A més, l'equipació es presenta sota la campanya 'Aquí, per obrir camí', impulsada pel Barça en el llançament de la primera samarreta per a aquesta temporada i que recull un dels pilars que el converteixen “en una entitat única a tot el món : el de ser líders en tot allò que fa".

Aquesta nova samarreta es pot comprar des d'aquest 26 de juliol a través de l'e-commerce del Club i de Nike, Nike Passeig de Gràcia ia totes les Barça Store (Spotify Camp Nou, Canaletes, Passeig de Gràcia, Sagrada Família, Westfield La Maquinista , Parc Central Tarragona, La Roca Village, el Poble Espanyol, l'aeroport de Barcelona T1 i T2, Centre Comercial Arenas, la botiga de Madrid, a Palma, Platja d'Aro, Salou i en ronda Universitat) i també a la Nikestore.