Dembélé va brillar amb un golàs al minut 15, mentre Vinicius va lamentar un penal estavellat al travesser. EP

¡El Clàssic de Dallas va ser una batalla futbolística èpica que va culminar amb una espectacular victòria del FC Barcelona sobre el Reial Madrid per un impressionant marcador de 3-0! El partit va estar ple d'emoció i adrenalina, mantenint els aficionats a la vora dels seus seients, ja que els dos equips van lluitar incansablement per la supremacia al terreny de joc. Tot i això, va ser el conjunt liderat pel llegendari Xavi Hernández qui va demostrar una contundència imparable davant la porteria rival.

Des del xiulet inicial, el FC Barcelona va agafar les regnes del matx, mostrant el seu domini i ritme característic. Al minut 15, van aconseguir plasmar la seva superioritat amb un golàs excepcional de Dembélé, que va finalitzar magistralment una jugada assajada, deixant sense opcions l'arquer madridista. Tot i això, el Reial Madrid no es va donar per vençut i va lluitar per igualar el marcador, aconseguint forçar un penal. Tot i això, Vinicius no va poder concretar la seva oportunitat i va enviar la pilota al travesser.

A la segona meitat, el xoc va continuar amb la mateixa intensitat, amb els dos equips lluitant cada pilota com si fos l'últim. Vinicius va ser un dels jugadors més destacats, estavellant fins a tres vegades la pilota al travesser, mantenint l'esperança per als seguidors madridistes. A més, Tchouaméni va inquietar el porter Ter Stegen amb un potent xut des de llarga distància.

Tot i això, la fortuna va somriure al Barcelona en els moments decisius. Al minut 85, Fermín López va sorprendre tothom amb un golàs des de fora de l'àrea, vencent Courtois amb una potent fuetada impossible d'aturar. El conjunt blaugrana va aprofitar un error defensiu del Reial Madrid per anotar el segon gol i refermar el seu avantatge al marcador. Però no es van aturar aquí, ja que al minut 91, Fermín López es va convertir en assistidor i va brindar la passada perquè Ferrán marqués el tercer gol i segellés la victòria per al Barcelona.

Aquesta derrota suposa la primera ensopegada del Reial Madrid des de començament de l'estiu, i ara hauran d'enfrontar-se a un dur matx davant el Juventus. Per la seva banda, el FC Barcelona obté el seu primer triomf abans d'enfrontar-se al Milan, cosa que sens dubte injectarà confiança i motivació a l'equip de cara a la temporada.

El Clàssic Reial Madrid vs. Barcelona va ser una mostra emocionant del millor futbol, amb moments de gran habilitat, intensitat i emoció. Els aficionats dels dos equips van vibrar amb un matx que quedarà gravat a la memòria de tots. Fermín va assistir i Ferrán va sentenciar, 3-0 a favor del Barça! Una contundent victòria que sens dubte donarà de què parlar al món futbolístic durant molt de temps!