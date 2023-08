Arturo Montes s'ha convertit aquesta setmana en el primer patró amb discapacitat en vela a la Copa del Rei MAPFRE. Montes va tenir un accident el 2011 al mar que li va provocar l'amputació de la cama esquerra, cosa que el va portar a estar un mes en coma i sis de recuperació. Això, però, no l'ha allunyat de l'aigua.

La seva afició per la vela ve de família, ja que el seu pare va guanyar la Copa del Rei del 1998 a l'Estrella Damm del qual el seu pare era armador. 25 anys després, el sevillà disputarà aquesta competició a l'Ybarra-Befesa, convertint-se així en el primer patró amb discapacitat en les més de quatre dècades d'història que té aquesta competició.

L'adaptació principal de l'embarcació es troba als seients, i té un cap guia que us permet desplaçar-vos d'una banda a l'altra del vaixell. De moment, comparteix el lideratge a la classe Majorica ORC 4 amb el veler britànic 'Just the Job', aconseguint dos segons llocs i un primer.