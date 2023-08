Ansu Fati / @EP

El FC Barcelona ha guanyat l' AC Milan (0-1) a l'Allegiant Stadium de Las Vegas en el tancament de la gira de pretemporada pels Estats Units, en un partit saldat amb un golàs d'Ansu Fati i que va ser complet per al bàndol blaugrana , ja que un pal i la falta de precisió van impedir que la golejada fos més gran.

Li va sortir bé l'aposta al Barça a Las Vegas i el premi se'l va emportar Ansu Fati, autor d'un gran gol que permet al seu equip tancar el somni nord-americà de la millor manera; amb victòries contra el Reial Madrid (0-3) i AC Milan (0-1) per oblidar el malson inicial en forma de virus estomacal i derrota contra l'Arsenal (3-5).

Ansu Fati va ser l'as a la màniga per a Xavi Hernández. A la primera part, més equilibrada, el Barça es va poder avançar però un xut creuat de Jules Koundé (minut 11) es va estavellar a la fusta, Ferran Torres no va estar fi en dues rematades a boca de canó ia Raphinha, molt actiu, li van faltar centímetres per cantar un gol.

Però, a la represa, va aparèixer Ansu Fati per retrobar-se amb la seva millor versió. El gol de la victòria va arribar per la banda esquerra, possessió d'un Alejandro Balde que va córrer i va superar rivals per assistir a un Ansu que, inspirat com quan va explotar quan encara era un nen, va retallar cap a dins i, des de l'interior de l'àrea, va enviar un trallada imparable a la xarxa milanista.

El control, orientat, va ser clau per obrir-se un espai i poder albirar la jugada; tir col·locat i potent alhora al pal llarg de la porteria de Mike Maignan, que amb prou feines es va poder moure uns centímetres, parapetat a terra, per fer l'estàtua davant l'obra mestra d'Ansu, el somriure del qual va tornar a aparèixer en el moment clau.

Poc després, el 'tanc' Oriol Romeu va tornar a demostrar que no ha tornat a casa només per ser una carta defensiva al migcampista. Si contra el Reial Madrid la seva potent volea només la va aturar el travesser, aquesta vegada va fregar el gol amb un cop de cap que va llepar el pal, al 63'.

Ronald Araújo, també de cap, sí que va aconseguir trobar la xarxa milanista però el seu gol va ser anul·lat de forma correcta per fora de joc del mateix central uruguaià. El vendaval blaugrana, amb alguna jugada aïllada del Milan pel mig, va continuar amb una internada del jugador del planter Lamine Yamal des de la banda dreta. Es va centrar, es va fer buit i el seu tret amb rosca se'n va anar fora per molt poc.

I ja a la recta final la jugada del gol de la victòria va estar a prop de repetir-se quan, al minut 80, Alejandro Balde va tornar a cavalcar la banda esquerra per assistir Ansu Fati, però aquesta vegada el xut del '10' es va estavellar a un defensa milanista que va impedir, de nou, que la victòria 'culer' fos més folgada.

Això sí, hi va haver més notes positives que negatives, com el fet que Xavi va poder donar minuts als jugadors del planter Aleix Garrido, Mika Faye i Àlex Valle , aquests dos últims debutants en un compromís amb el primer equip per posar el colofó, amb aposta guanyadora per Ansu Fati, a la gira pels Estats Units a Las Vegas.

SENSE NOTÍCIES DE DEMBÉLÉ

D'altra banda, no va jugar, com calia esperar, l'extrem francès Ousmane Dembélé. A l'espera que es pugui tancar la sortida al Paris Saint-Germain, el gal no va saltar al terreny de joc de l'Allegiant Stadium ja que els pròxims dies farà, tret de contratemps, les maletes per anar-se'n a la capital del seu país.

Una carta enviada pel jugador i el club parisenc expressant la voluntat de Dembélé de sortir faria que la clàusula de rescissió de 50 milions, que va caducar el 31 de juliol en què van enviar aquesta petició per convertir-se en 100 milions a l'agost, segueixi vigent i donés 5 dies de marge per a la negociació. Però Xavi, després del partit guanyat, va donar per perdut un Dembélé que era la seva gran aposta guanyadora; ara ja fallida.