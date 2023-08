Marcelo / @EP

El lateral brasiler Marcelo Vieira va ser el trist protagonista aquest dimarts del duel entre el seu equip, el Fluminense , i l'Argentino Juniors, de l'anada de vuitens de final de la Copa Libertadores, després que una trepitjada després de regatejar Luciano Sánchez provoqués una luxació al genoll del seu rival , una acció "sense voler" per la qual es va disculpar i per la qual va ser expulsat.

L'exjugador del Reial Madrid va regatejar dos jugadors rivals i quan feia el mateix amb el tercer, el mateix Sánchez, el seu suport final va ser amb la sola de la bota sobre la cama del defensa argentí que havia anat arran de terra. L'acció va provocar una impactant imatge per la posició antinatural en què va quedar la cama del jugador d'Argentinos Juniors, que va obligar a aturar el partit i va deixar molt 'tocat' el brasiler, que es va emportar les mans al capdavant de veure la lesió.

"Avui m'ha tocat viure un moment molt difícil dins del camp. Sense voler he lesionat un company de professió. Vull desitjar-te la millor recuperació possible, Luciano Sánchez. Tota la força del món", va expressar el veterà lateral a les seves xarxes socials. "Fluminense FC se solidaritza i desitja una ràpida recuperació al defensa Luciano Sánchez, d'Argentinos Juniors, lesionat en una jugada accidental al partit d'aquesta nit", ha apuntat el seu equip.

Argentinos Juniors va confirmar posteriorment que el seu jugador patia "una luxació del genoll" i va agrair el gest de Marcelo. "Som rivals, no enemics. Gràcies Marcelo ja tot Fluminense per la seva preocupació", va remarcar al perfil oficial de 'X'.

El tècnic de Fluminense, Fernando Diniz, sí que va ser crític amb l'expulsió del seu jugador. "Marcelo estava regatejant, no tenia on posar el peu. Lamentablement va passar, tots van quedar consternats per la lesió, però l'expulsió va ser absolutament absurda. ¿Què faria Marcelo per evitar l'expulsió? És una bogeria", va afirmar després del matx.