El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de 4 anys de presó imposada a un exfisioterapeuta del Futbol Club Barcelona per fer tocaments a una empleada del club sense el seu consentiment durant una sessió de fisioteràpia que li havien prescrit per tractar-la d'una malaltia a les cervicals.

El tribunal confirma que l?acusat també haurà d?indemnitzar la víctima amb 10.000 euros per danys i prejudicis. - Eduardo Parra - Europa Press

L'acusat treballava com a fisioterapeuta i osteòpata al club des de feia 30 anys. Primer es va exercir com a coordinador a l'equip de primera divisió. I el 2016, quan van passar els fets, era fisioterapeuta dels empleats del club. Va ser llavors quan va atendre una treballadora --que patia un bloqueig al cap i el coll derivat de la patologia que patia-- a qui el metge del club li va recomanar un tractament de fisioteràpia.

Segons els fets provats, l'acusat va intentar fer massatges a la zona de l'abdomen i fins i tot a la zona del pubis de la pacient. Ella li va advertir que tenia la regla, per la qual cosa en aquell instant aquest va parar el massatge. A la següent sessió, l'home va realitzar tocaments als pits i al clítoris a la pacient sense comptar amb el seu consentiment. Després del que va passar, la dona va patir un trastorn adaptatiu amb ansietat reactiva i va estar dos mesos de baixa.

Analitzats els fets i els arguments de l'acusat, els magistrats han desestimat el recurs de cassació que va presentar contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de confirmar la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona per la qual se'l va condemnar per un delicte consumat de abús sexual.

Així doncs, confirma a més la pena accessòria d'inhabilitació especial per a l'exercici de la professió d'osteòpata o fisioterapeuta per un termini de 2 anys i la indemnització de 10.000 euros que ha d'abonar la víctima pels danys i perjudicis causats.

DESCARTA UNA CONSPIRACIÓ DE L'EMPRESA



La Sala Penal ha rebutjat la hipòtesi de l'home que la seva actuació estava justificada sanitàriament. El tribunal ha recalcat les manifestacions de la víctima sobre els tocaments --inclosos "peculiars massatges intravaginals"-- de cap manera es poden justificar des d'una perspectiva terapèutica.

A la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Antonio del Moral, el Suprem ha descartat també que la víctima hagi fabulat amb inexistents tocaments o que adornés el seu relat. Alhora, ha titllat d'"alambinada i insostenible" les especulacions sobre una conspiració de l'empresa o alguns dels seus empleats valent-se de la víctima per aconseguir el seu cessament.

En aquest sentit, el tribunal ha subratllat que el fet que "la víctima fos encoratjada a denunciar per personal del Club, ni minva credibilitat al seu relat ni, per descomptat, priva d'eficàcia la denúncia com a condició requerida per a la perseguibilitat".