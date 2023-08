Foto: Instagram (@paulabadosa)

La tennista de Begur Paula Badosa no jugarà el torneig de Mont-real (Canadà), de categoria WTA1000 , després de no superar les molèsties a l'esquena que porta arrossegant els últims mesos i que ja el van obligar a perdre's Roland Garros ia retirar-se a Wimbledon.

"Segueixo intentant tot per tornar, però el meu cos encara no està preparat. El dolor segueix aquí. És un procés lent. Estaré encara unes setmanes més per tornar a la competició. Estan sent moments molt difícils. Gràcies a tots", va publicar. Badosa al perfil d'Instagram.

Badosa va patir al maig al WTA1000 de Roma una fractura per estrès a les vèrtebra L4, que l'apartaria de les pistes durant un espai de 12 setmanes i que el va fer perdre Roland Garros. L'espanyola va escurçar la recuperació per jugar Wimbledon, però es va haver de retirar a la segona ronda.

La jugadora de 25 anys, que ocupa el lloc número 45 del rànquing WTA, debutaria en el torneig canadenc davant la brasilera Beatriz Haddad Maia i ara s'ha de veure si podrà estar a punt per jugar l'US Open, quart Grand Slam de la temporada , que arrenca el 28 d'agost a Nova York. Cal recordar que un problema muscular li va impedir jugar també a l'Open d'Austràlia.