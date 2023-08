La UEFA ha anunciat, aquest dimarts 8 d'agost, l'ajornament del partit entre l'AEKAtenes i el Dinamo Zagreb, corresponent a l'anada de la tercera ronda prèvia de la Lliga de Campions, després dels "terribles incidents" succeïts dilluns a la nit. i que van deixar un mort.

La cadena de televisió grega ERT va informar de la mort d'una persona i de vuit ferits després dels enfrontaments entre seguidors dels dos clubs a la capital de Grècia on van arribar més d'un centenar de seguidors croats, malgrat la prohibició del viatge per part de la UEFA per presenciar aquest partit.

El mort és un simpatitzant de l'equip grec, que ha rebut "múltiples ferides" d'un objecte esmolat, mentre que els ferits són quatre grecs i quatre croats més, entre els quals hi ha un menor d'edat que va patir un cop al cap amb una pedra. La policia grega ha detingut 91 persones per l'incident en què també han estat registrats "grans danys" als voltants de l'estadi de l'AEK Athens, l'Àgia Sofia.

Segons la mateixa cadena, els croats van calar foc a cubs i branques seques a prop de l'aparcament, on també van trencar els parabrises de diversos cotxes, per després dirigir-se cap a l'estadi a la recerca dels aficionats grecs.

"UEFA deplora en els termes més enèrgics els terribles incidents que van tenir lloc dilluns a la nit a Atenes i que van donar com a resultat la pèrdua d'una vida. aficionats, ens agradaria reiterar que la violència no té cabuda al nostre esport i esperem que els responsables d'aquest terrible acte siguin detinguts i lliurats a la justícia amb el menor retard", va asseverar l'organisme continental en un comunicat.

Per això, "i a consulta amb les autoritats locals", l'ens rector del futbol continental "ha decidit que no es compleixen les condicions perquè el partit entre AEK i el Dinamo es disputi aquesta nit".

Ara com ara, el partit de tornada a Zagreb es manté en la data prevista (dimarts 15 d'agost), i UEFA assegura que està en contacte amb els dos clubs per trobar un dia per a aquest xoc, que es jugaria ara després, “el divendres 18 o el dissabte 19 d'agost”. "Es manté la decisió prèviament comunicada que no hi haurà aficionats visitants per als dos partits i s'implementaran totes les mesures necessàries", va advertir.