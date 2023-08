Frenkie de Jong / @EP

El FC Barcelona es presenta aquest dimarts davant la seva afició en què serà casa seva per a aquesta temporada, l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, davant un Tottenham Hotspur de la Premier League que serà rival dur per a un Barça incomplet que encara no sap quina plantilla tindrà per a l'arrencada oficial de temporada a la nova LaLiga EA Sports.

Jugarà Dembélé? El Barça serà d'aquest Gamper similar al dels partits clau del curs? L'afluència al feu olímpic de la muntanya màgica serà habitual per a la resta de la temporada? Són algunes de les preguntes que l'aficionat 'culer' es pot fer pensant en aquest Gamper que, com de costum, serà una festa però, aquesta vegada, una mica diferent.

La il·lusió creixent després de guanyar l'última Lliga i veure que al Barça arribaven de franc Iñigo Martínez i Ilkay Gündogan, més el fitxatge del jugador del planter Oriol Romeu, s'ha anat esvaint per motius més que coneguts a Can Barça; la manca de liquiditat. El Gamper el podran jugar tots els disponibles però, per a l'arrencada de Lliga, només hi ha un 'onze' a disposició de Xavi Hernández.

El tècnic de Terrassa treballa en aquesta pretemporada amb la convicció que els fitxatges, els renovats i els que encara estiguin per arribar podran ser inscrits, però això depèn que s'activi una nova palanca o que jugadors amb alt valor de mercat surtin. I, en aquesta rampa de sortida, segueix un Ousmane Dembélé la marxa del qual al PSG es demora i, al final, no deixaria tants diners com era d'esperar.

Però Romeu, Gündogan i Martínez --encara no ha debutat en pretemporada, per molèsties-- seran presentats davant de l'afició en un Montjuïc reformat i remodelat pel club perquè sigui la casa més còmoda possible per a equip, soci/sòcia i afició. I serà davant un Tottenham rodat però que viu en brases davant l'interès del Bayern Munic a la seva gran estrella; l'ariet Harry Kane.

Des de començament de pretemporada, el Barça va passar per un virus estomacal en el seu inici de gira pels Estats Units, saldada amb derrota contra l'Arsenal i victòries contra el Reial Madrid i l'AC Milan. Bon bagatge per a un Barça que va anar de menys a més en joc i que aquest Joan Gamper, de bon cartell com hauria de ser sempre, vol acabar de rodar-se abans de l'inici de la temporada oficial.

Serà una nova oportunitat perquè els jugadors que podrien comptar o no per a Xavi li donin arguments. També perquè els que saben que haurien de sortir es puguin guanyar 'núvies'. Aparador per a tots i prova final per a alguns. Al davant, un Tottenham entrenat per l'australià d'origen grec Ange Postecoglou que, més enllà de l'embolic per Harry Kane i les seves molèsties i queixes públiques per l'actitud del Bayern, vol demostrar que aquest any pot ser competitiu a la sempre difícil Premier League.

Davant el Barça podrien jugar l'extrem israelià Manor Solomon, el migcampista anglès James Maddison, el lateral espanyol Pedro Porro o l'extrem suec Dejan Kulusevski, alguns dels fitxatges dels Spurs per a aquesta temporada. Però, una mica abans de les 20.00 hores (quan començarà el partit), la gran qüestió serà saber què passa amb Ousmane Dembélé.