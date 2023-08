Rodrygo i Andreas Christensen / @EP

LaLiga EA Sports arrenca aquest cap de setmana la seva temporada 2023-2024 i ho farà amb el deu augmentar els seus registres golejadors, els quals han anat baixant any rere any i han pogut perjudicar una mica l'espectacle, sobretot després de les marxes del portuguès Cristiano Ronaldo i l'argentí Leo Messi.

Les xifres indiquen que els registres golejadors de la Lliga estan en clar decreixement les últimes temporades. El curs passat, la competició va aconseguir en total els 955 gols, molt lluny dels 1.118 que es van celebrar a la 16-17 i molt similar (951) a la de 21-22. Només van marcar 70 o més gols el Reial Madrid (75), el FC Barcelona (70) i l'Atlètic de Madrid (70). Vila-real (59) i Girona (58) van ser els següents en aquesta llista.

I és que, per quarta temporada consecutiva, la lliga espanyola, on anteriorment l'equip madridista i el blaugrana superaven o fregaven el centenar de gols, es va quedar sense assolir els 1.000 gols, un fet que ha passat per primera vegada al segle XXI. A més, a les tres últimes campanyes, va ser la menys prolífica pel que fa al gol de les cinc grans lligues europees. El Manchester City en va firmar 94 l'any passat a la Premier, dos més que el Bayern a la Bundesliga i cinc més que el PSG a la Lliga 1.

Una falta de gol col·lectiva que ve provocada per les mancances anotadores individuals que han anat baixant amb la gradual marxa de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez i Karim Benzema, que es van repartir 13 dels últims 14 'Pichichi', cosa que només va poder trencar Robert Lewandowski la campanya passada.

En les últimes cinc temporades, només Messi (30 a la 20-21) i Benzema (27 a la 21-22) van ser capaços de superar els 25 punts, xifres que no va aconseguir el polonès, un dels millors '9' d'aquesta època i que es va quedar en 23 dianes, la xifra més baixa d'aquest guardó individual des del curs 01-02 quan el davanter espanyol del Deportivo de La Corunya Diego Tristán ho va aconseguir amb 21 gols.

Amb la marxa del davanter francès a l'Aràbia Saudita, el Reial Madrid afronta per primera vegada des del 2009 una Lliga sense cap membre de l'exitosa 'BBC'. Primer va ser Cristiano Ronaldo a l'estiu del 2018, després va arribar el torn de Gareth Bale, aquest amb un ostracisme gradual que el va fer perdre impacte des del 2019, i ara, només dos anys després d'aconseguir el seu primer 'Pichichi', li va tocar el torn al '9'.

REIAL MADRID I FC BARCELONA BAIXEN DELS DOS GOLS PER PARTIT



Ara, sense el davanter de Lió, el 14 vegades campió d'Europa es queda sense cap jugador a l'actual plantilla que hagi aconseguit marcar 20 o més gols al llarg de la seva carrera en competicions de lliga, cosa que pot augmentar més la caiguda dels seus registres golejadors des de la marxa de Cristiano Ronaldo.

El Reial Madrid ha passat de fer una mitjana de 2,81 gols per partit durant les temporades que el portuguès va defensar la samarreta blanca a 1,87 per partit des de la 2018-2019. Una baixada de gairebé un gol per partit de diferència a la Lliga que es trasllada als números generals de la competició.

Igualment passa en el cas del FC Barcelona , on Leo Messi ha marcat l'era més gloriosa de l'equip blaugrana a la seva història. Tot i això, aquest matrimoni perfecte entre l'argentí i club català es va trencar fa dos estius amb la marxa del '10' al PSG. Se n'anava del Barça el seu màxim golejador històric a la Lliga (474 gols) i com era evident, la producció golejadora culer també ho va notar. El conjunt blaugrana ha passat de fer una mitjana de 2,68 gols a la Lliga (des de la temporada 08-09) als 1,82 en les últimes dues campanyes.

Una falta de golejadors a LaLiga que es reflecteix també al producte nacional ja que Espanya pateix els últims anys d'un gran davanter golejador. A l'última lliga, Joselu Mato va aconseguir el trofeu 'Zarra' que distingeix el màxim artiller espanyol del campionat domèstic amb 16 dianes, el pitjor registre des que el premi va començar a lliurar-se el 2006. A més, només Gerard Moreno a la 20 - 21 amb el Vila-real ha estat capaç de superar la xifra dels 20 gols (23) en una campanya de lliga en els últims cinc anys.

LEWANDOWSKI I EL TALENT JOVE, LA GRAN ESPERANÇA

Tot i la crisi de gol en què es troba submergida la lliga espanyola, hi ha dades per a l'esperança. Tot i que els seus números la temporada passada no van ser els millors de la seva carrera, LaLiga EA Sports compta amb un dels millors golejadors de la història del futbol com és Robert Lewandowski.

El polonès, que va guanyar el Pitxitxi el primer any a Espanya, és amb Messi el jugador que més vegades ha estat el màxim golejador de les cinc grans lligues (8). Aquest any no té un altre objectiu individual que el de millorar els seus registres, cosa que tenint en compte la seva millor adaptació al futbol espanyol i que la xifra de 23 gols de la 22-23 és una de les més baixes a la seva carrera, no sembla gaire complicat.

A la fiabilitat del polonès s'hi han de sumar els golejadors que encara estan per explotar a LaLiga. Un dels casos més evidents és el dels madridistes Vinícius Jr i Rodrygo. La parella atacant del Reial Madrid es troba en clar ascens i millora de les seves xifres golejadores, però hauran de fer un pas més per compensar la marxa de Benzema.