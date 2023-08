El jugador espanyol Andrés Iniesta fitxa per l'Emirates FC d'Aràbia Saudita / @EP

El jugador espanyol Andrés Iniesta jugarà a l' Emirates FC dels Unió dels Emirats Àrabs, club en què va ser presentat aquest dimecres i al qual arriba amb la mateixa "il·lusió" que quan va debutar al FC Barcelona o al Vissel Kobe japonès i disposat a ajudar els seus companys i l'equip a créixer.

Iniesta, presentat amb tots els honors a Ras al-Khaimah com a nou jugador de l'Emirates FC dels Unió dels Emirats Àrabs, va assegurar que arriba disposat a seguir gaudint en el verd, als seus gairebé 40 anys.

"Per mi i la meva família és un nou repte, un nou capítol, un nou 'challenge' a la nostra vida. Vinc amb tota la il·lusió del món, igual que quan vaig estar a Barcelona o quan vaig anar al Japó", va assegurar en la seva presentació.

Iniesta, que estava sense equip després de finalitzar el contracte amb el Vissel Kobe, va assegurar que des del primer moment que va parlar amb el president del club li va agradar "molt" el projecte i les ganes que tenien de fitxar-lo.

"Aquest interès que estigués aquí per a mi ha estat molt important. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer els meus nous companys i 'staff' i els dono les gràcies per la il·lusió i ganes que van mostrar en conèixer-nos", va agrair el manxec.

"Tinc il·lusió per seguir gaudint del futbol i per ajudar els meus companys i el meu club a créixer. Per mi és el més important, treballaré molt dur perquè això passi", va recalcar, en aquest sentit, el de Fuentalbilla.

Pel que fa a l'interès d'altres equips, es parlava de l'Inter Miami de Leo Messi, el Sergio Busquets i el Jordi Alba, no va voler concretar res. "Agraeixo l'interès que ha tingut molta gent a poder comptar amb mi, però finalment aquí vaig sentir que volien que estigués, amb molta confiança del president i del club", va argumentar. "Ha estat fonamental", va recalcar.

"He rebut moltíssim afecte i molta energia. Sóc una persona que per mi la família és el més important i sé i estic convençut que aquí podrem gaudir d'aquesta nova experiència i podrem seguir gaudint del futbol", va concloure sobre el que espera del seu estada als Emirats.