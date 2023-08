Clàssic entre el Barça i Madrid / @EP

La temporada 2023-2024 de LaLiga EA Sports arrencarà aquest divendres amb la primera de les 38 jornades de què constarà un calendari que en aquesta ocasió no té cap alteració com va succeir l'any passat amb la interrupció de més d'un mes per la disputa del Mundial de Qatar, i que conclourà el cap de setmana del 25-26 de maig de 2024.

El calendari d'aquesta campanya comptarà amb quatre jornades entre setmana, la setena (27/09), la divuitena (20/12), la dinovena (3/01) i la trenta-sisena (15/05). El campionat pararà a les festes nadalenques per tornar després de Cap d'Any.

A més, a banda dels obligats per les dates internacionals, LaLiga EA Sports tampoc tindrà jornada el cap de setmana del 6-7 d'abril, data reservada per a la final (6) de la Copa del Rei, un torneig que arrencarà per als equips professionals a principis de novembre. Els dies 10, 11 i 14 de gener són els destinats per a la disputa a l'Aràbia Saudita de la Supercopa d'Espanya.

Pel que fa als partits considerats més atractius com els Clàssics , es disputaran el darrer cap de setmana d'octubre (28-29), a l'Estadi Olímpic Lluis Companys, a l'onzena jornada, i al Santiago Bernabéu el cap de setmana del 20 -21 d'abril, a la 32, molt més tard que el de la temporada passada (19/03 i jornada 26), per la qual cosa pot resultar molt més clau.

Per la seva banda, els derbis madrilenys entre l' Atlètic de Madrid i el Reial Madrid seran a finals de setembre (23-24) al Cívitas Metropolità, a la jornada 6, i el 3-4 de febrer al feu madridista, a la jornada 23. Els Betis-Sevilla seran a les jornades 13 (12/11 al Ramon Sánchez-Pizjuán) i 33 (28/04 al Benito Villamarín) i els Reial Societat-Athletic Club a la 8 (01/10 al Reale Arena) ia la 20 (14/01 a San Mamés).

En canvi, el descens de l'Espanyol priva del sempre apassionant derbi català, que aquest any serà exclusivament entre el FC Barcelona i el Girona, que es veuran les cares a la 16 (10/12 al Lluis Companys) ia la 34 (05 /05 a Montilivi).

Finalment, l'última jornada que sempre pot reservar partits de molta tensió a tots els costats de la taula tindrà duels atractius com el Sevilla-FC Barcelona, el Reial Madrid-Betis, el Reial Societat-Atlètic, l'Almeria-Cadis o l'UD Las Palmes-Esportiu Alabès. A més, aquest cap de setmana es completarà amb el Celta-València, el Rayo-Athletic, l'Osasuna-Villarreal, el Getafe-Mallorca i el Girona-Granada.