Joan Laporta, el president del Barça / @EP

El FC Barcelona ha anunciat que LLIBER Football Finance AG i els assessors d'inversions privades NIPA Capital BV s'han convertit en nous socis de Bridgeburg Invest, marca comercial de Barça Vision, una palanca activada en un moment clau i, de l'altra banda, ha afegit l'acord amb Mountain & Co. I Acquisition Corp per explotar 'Barça Media'.

La coneguda com a cinquena ' palanca ' del FC Barcelona de Joan Laporta s'ha fet demorar però ja està activada, amb l'adquisició per part de LLIBER Football Finance AG i NIPA Capital BV del 29,5% de la propietat de 'Barça Vision' , per 120 milions d'euros , que estava en mans de Socios.com i Orpheus Media.

Uns diners que ajudarien el FC Barcelona, juntament amb la venda de Franck Kessié per 12,5 milions d'euros i la imminent sortida d'Ousmane Dembélé al PSG (mínim 25 milions), a poder inscriure a LaLiga els fitxatges de l'estiu --Gündogan , Martínez i Romeu-- i als jugadors renovats, ja que ara mateix Xavi compta amb 11 jugadors inscrits a hores del debut a Getafe.

"Aquests inversors han adquirit el 29,5% de la propietat del Barça Vision (Bridgeburg) per 120 milions d'euros corresponent a una part de la participació que estava en mans de Socios.com i Orpheus Media", va anunciar l'entitat.

'Barça Vision' és la iniciativa del club per agrupar totes les accions associades al Web3, NFT's i Metaverso que formen part de l'estratègia del Club per construir l'Espai Barça Digital. "Amb aquest moviment el FC Barcelona aconsegueix reforçar l´estructura de Barça Vision amb socis estratègics que aporten coneixement i experiència en la recerca d´oportunitats de negoci relacionats amb la indústria de l´esport", va aportar l´entitat.

La companyia amb seu a Alemanya LLIBERO, que cotitza al Mercat Regulat de la Borsa de Frankfurt, és especialista en el suport integral dels clubs de futbol en temes de finançament i rendibilitat oferint assessorament i suport en tots els aspectes econòmics de les companyies.

NIPA Capital BV, companyia d'inversió amb seu als Països Baixos, proporciona una visió única i innovadora en el procés d'acceleració del creixement d'empreses i continuarà assessorant l'entitat en el futur.

Tot i aquesta venda, Socios.com i Orpheus , com a socis tecnològics estratègics del club, seguiran jugant el seu paper a l'estratègia Web3 del FC Barcelona, aportant el seu coneixement i infraestructura tecnològica per desenvolupar noves oportunitats a través dels seus canals i BAR Fan Token.

Paral·lelament, el FC Barcelona també anuncia el seu acord amb Mountain & Co. i Acquisition Corp, firma especialista en inversions en companyies tecnològiques i sectors emergents. "L'acord està enfocat que Barça Vision i Barça Media puguin accedir a finançament específic als nous mercats de capital nord-americans que accelerin les iniciatives del club al sector digital i poder difondre els continguts de Barça Media a noves audiències en mercats estratègics", va valorar el club.

L'operació anunciada roman en espera de l'aprovació dels accionistes Mountain & Co. i Acquisition Corp. i de l'aprovació de l'Assemblea General de Socis i Sòcies del FC Barcelona com a condició de tancament de l'operació, que s'espera per a l'últim trimestre del 2023.

"Hem fet un progrés considerable als entorns digitals que fan que els nostres actius es converteixin en un hub creatiu que impulsa la marca del FC Barcelona fins a uns nivells únics al món", va assegurar el president blaugrana, Joan Laporta.

"L'estratègia de contingut que estem duent a terme s'ha demostrat un èxit i suposa noves maneres de connectar amb els nostres seguidors a nivell global, a més de generar noves vies d'ingressos per a l'entitat. Aquest pas que fem ara és un moviment estratègic que ens aporta nous recursos de cara al fet que les nostres plataformes segueixin creixent", va celebrar.