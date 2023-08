El president de la competició, Javier Tebas. Foto: Europa Press

La Liga, la patronal de les dues primeres categories del futbol espanyol masculí, ha tancat el curs 2022-23 amb uns beneficis de 12,1 milions d'euros . La pràctica totalitat de la facturació que va tenir la competició presidida per Javier Tebas, un 90% era dels drets televisius, amb un import aproximat de 1.827 milions d'euros.

Les bones notícies per a la competició del nostre país es veuen acompanyades del que publica l'informe Annual Review of Football Finance, elaborat per Deloitte, que apunta que La Liga serà la competició de futbol que més augmentarà els seus ingressos la temporada que ve de les cinc principals competicions domèstiques europees.

El document calcula que, quan s'acabi la temporada que va començar divendres passat 11, tindrà ingressos rècord de 3.400 milions d'euros. En aquesta xifra s'hi inclouen els drets televisius, els patrocinis i els ingressos per taquilla.