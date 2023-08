Un moment del discurs del pivot de Sant Boi. Foto: Twitter (@Hoophall)

Pau Gasol ha ingressat, la matinada d'aquest diumenge 13 d'agost (hora espanyola) al Hall of Fame, el Saló de la Fama de l'NBA, i s'ha convertit en el primer català i espanyol a aconseguir-ho . En el seu discurs, va destacar l'"honor enorme" que suposa el guardó i en què es va recordar del malaguanyat Kobe Bryant, amb què va guanyar dos anells amb Los Angeles Lakers.

El de Sant Boi, que fa només uns mesos veia com el seu dorsal '16' es retirava a Los Angeles Lakers, va sumar una nova fita a la seva carrera en ingressar al club més selecte de l'esport, tot en la generació del 2023 en què també es troben, entre uns altres, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Gregg Popovich, Dwyane Wade i Becky Hammon.

Al Symphony Hall de Springfield, a Massachusetts, el van acompanyar els pares, la dona, els fills i el germà Marc Gasol, i l'exjugador croat Toni Kukoc va ser l'encarregat de presentar-lo. "Jo veia Toni Kukoc quan era jove. Si m'haguessin dit que no només algun dia anava a conèixer-lo, sinó que ell m'introduiria al Saló de la Fama, no ho hauria cregut, i no obstant aquí som. Toni va ser un jugador increïble, ell va inspirar tants europeus quan creixíem. Jo et vaig seguir, em vas inspirar a seguir els teus passos", va assenyalar en l?obertura del seu discurs.

Gasol va agrair especialment la seva contribució a la seva família, als seus germans Marc iAdrià. "Créixer amb el Marc va ser especial. Jugàvem al pati, llançant a l'anella i competint. Vam jugar per al nostre país, vam jugar molts tornejos, vam guanyar medalles, vam ser traspassats l'un per l'altre, una bogeria, crec que som els únics germans que van ser intercanviats un de l'altra, i vivim una de les coses més especials de les nostres carreres en aquell salt inicial a l'All-Star 2015 al Madison Square Garden. Va ser molt especial compartir això”, ha recordat.

En la seva intervenció va donar les gràcies de manera especial a Phil Jackson, un "home realment increïble" que li va ensenyar "coses més importants que el joc, com la mentalitat, la meditació, el bloqueig del soroll, incitar-nos a llegir ia cultivar les nostres ments" . "Estic molt agraït als meus companys als Lakers. Espero que prengueu aquest reconeixement que rebo avui com si fos vostre. Sense vosaltres, no ho hauria aconseguit", ha afegit.