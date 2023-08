Foto: Reial Madrid

Es podia pensar que era un debut perillós, sense Thibaut Courtois per lesió ni un 9 de garanties, però el Real Madrid va resoldre amb claredat la visita a San Mamés (0-2) en l'estrena de La Lliga 2023-24. L' Athletic Club va plantejar pocs problemes al conjunt de Carlo Ancelotti , que va sumar els 3 primers punts en un estadi sempre complicat.

A la primera acció que no va ser contundent la defensa de l'equip basc, amb un Lekue desafortunat en el xoc intentant no cometre penal, Rodrygo va quedar encaminat cap a la meta d'Unai Simón. El meta espanyol va veure colar-se la pilota pel seu pal i el Madrid va tenir dues bones ocasions més per haver augmentat la seva renda, per mitjà de David Alaba i Vinícius Júnior.

El brasiler va deixar un jugadó asseient dos rivals, però va fallar al mà a mà amb el meta local. No obstant, en el córner va arribar el 0-2 de Bellingham. L'internacional anglès, amb una rematada una mica afortunada però ben buscada a l'àrea, va marcar en el seu debut a la lliga espanyola. A més, el jove britànic va ser una autèntica locomotora al centre del camp del conjunt madrileny.

Com va avisar el tècnic italià, l'ex del Borussia Dortmund va liderar amb qualitat i físic una línia contundent amb Tchouaméni i Camavinga, que va anar menjant el terreny als locals. L'equip d'Ernesto Valverde amb prou feines va tenir arribada a la meta d'un Lunin que va ocupar la porteria de Thibaut Courtois, lesionat de gravetat aquesta setmana.

El jove Unai Gómez va tenir la millor ocasió de l'Athletic, en què a més van demanar penal, però no va donar temps a més amb el descans ia sobre. Després del pas per vestidors, els de Valverde van tornar a estrènyer amb tot, a la recerca del gol que obrís un escenari més favorable, amb l'entrada a més de Sancet, Berenguer i Guruzeta.