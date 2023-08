Lamine Yamal i Fermín López podrien tenir minuts. Foto: FCB

El dia ha arribat i el campió comença a defensar el títol. El Barça de Xavi Hernández s'engega a les 21:30 d'aquest diumenge 13 d'agost amb un partit sempre perillós davant del Getafe de José Bordalàs al Coliseum Alfonso Pérez .

Marcos Alonso i Iñaki Peña (no inscrits) i Íñigo Martínez (lesionat) són les grans absències de la convocatòria blaugrana, en què tampoc figuren els descartats Clément Lenglet i Sergiño Dest, a qui el club segueix buscant sortida.

La llista de 21 futbolistes que han viatjat a la Comunitat de Madrid, més enllà dels jugadors del primer equip, inclou Alejandro Balde (encara amb fitxa del filial), i les sensacions de la pretemporada Lamine Yamal, Fermín López i Marc Casadó . El meta suplent serà Ander Astralaga.

Ronald Araujo i Andreas Christensen, encara que van tenir molèsties durant la setmana, estaran disponibles, segons va dir el tècnic de Terrassa a la prèvia. Xavi també es va referir a la marxa de Dembélé, assegurant que "per mi era un futbolista important i ha estat una decepció gran que hagi decidit marxar quan aquí tenia la felicitat i apostàvem per ell".

BORDALÁS POSA PICANT A LA PRÈVIA

Encara amb els moviments del mercat de fitxatges com a gran tema de conversa, la prèvia del partit s'ha animat per les declaracions del tècnic local, que ha assegurat que “li tinc un gran respecte a Xavi i mai vaig tenir intercanvi de crítiques amb ell, podem tenir-ne diferents opinions però mai criticant el rival. Mai ho he fet. Respecto tots els estils, que són vàlids", va assegurar.

Bordalás va assegurar que el futbol ha canviat i que el Barça també ho ha fet.