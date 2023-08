Pedri, en una acció de la trobada. Foto: FCB

Van ser dos partits completament diferents, però amb el denominador comú del resultat. El Barça i l'Espanyol van empatar en els seus debuts de lliga, tots dos la tarda del passat diumenge 13, contra Getafe (0-0) i Albacete (1-1), respectivament.

Els blaugranes es van tornar a estampar contra el mur plantejat per José Bordalás; ritme lent (en part també pel moment, el primer partit oficial), pèrdues de temps, entrades dures i polèmica arbitral van ser els conceptes que expliquen el matx.

La millor ocasió del Barça seria un xut d' Oriol Romeu , encara que el més destacat de la primera meitat va ser l'expulsió de Raphinha, que va veure la vermella directa al minut 43.

Els de Xavi Hernández van millorar una mica a la segona meitat, quan els locals també es van quedar amb 10 per la segona groga que va veure Jaime Mata. Ja a l'afegit del segon temps, els barcelonistes van demanar un penal sobre Ronald Araújo, però l'àrbitre no ho va assenyalar en considerar que hi havia una mà prèvia de Gavi.

PUNT A LA TACA

Per la seva banda, els de Luis García van sumar també un punt en la seva estrena a Segona al Carlos Belmonte (1-1). Com que l'únic equip de la categoria encara no ha fet cap fitxatge, els espanyolistes van presentar un 11 ple d'habituals del curs passat.

El partit, a més, es podria haver posat costa amunt al primer temps, amb un penal, però Pacheco el va detenir a Manu Fuster. Minuts més tard, Fernando Calero avançaria el RCDE i, abans d'arribar al descans, el porter blanc-i-blau va aturar una altra pena màxima.

Tot i que els periquitos controlarien el matx a la segona meitat, els manxecs van anar guanyant metres a mesura que avançaven els minuts i van acabar empatant a l'allargament.