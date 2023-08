Team Spain celebrates after winning the FIFA Women's World Cup 2023 Semi Final soccer match between Spain and Sweden in Auckland, New Zealand, Tuesday, August 15, 2023. (AAP Image/Aaron Gillions) Aapimage / Dpa Europa Press

Espanya ha aconseguit la passada a la final i està a un sol partit de fer història i proclamar-se per primera vegada com a campiones del món. Les guerreres de Jorge Vilda s'han imposat per dos gols a un davant una Suècia que no ha donat el braç a tòrcer en cap moment.

La primera part arrencava amb una molt bona que dominava gran part dels primers quaranta-cinc minuts. Només en els últims compassos, Suècia era capaç de contrarestar les espanyoles i generar perill.

La segona part arrencava igual, sense canvis en cap dels dos equips. Ja al 57', Jorge Vilda movia la banqueta i donava entrada a Salma Paralluelo per Alexia Putellas . El seleccionador espanyol ha tocat el clau, ja que la jugadora espanyola seria l'encarregada de posar per davant la selecció. Una alegria que duraria poc amb el gol de Suècia gràcies a Blomqvist al 88'. Tot i això, en només un minut, el conjunt espanyol marcava el definitiu 2 a un gràcies a la madridista Olga .

En definitiva, 10 minuts d'infart que han valgut la pena, perquè la nostra selecció és a la final del Mundial i lluitarà per tornar a portar la glòria a casa.