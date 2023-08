Olga Carmona (centre) of Spain celebrats el seu match winning goal during the FIFA Women's World Cup 2023 Semi Final soccer match between Spain and Sweden in Auckland, New Zealand, Tuesday, August 15, 2023. (AAP Image/Brett Phi) Aapimage / Dpa

Espanya ha aconseguit la classificació per a la final del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda després d'imposar-se aquest matí per dos gols a un a Suècia. Les noies de Jorge Vilda ja esperen rival, però sí que podem avançar-te els horaris i com veure la final perquè et reservis diumenge al matí per gaudir del millor futbol.

Les noies de Jorge Vilda jugaran la final a les 12.00 hores del matí, hora espanyola. La final es podrà seguir des de TV a tot Espanya gràcies a La 1 de TVE que oferirà en obert la final.

El rival d'Espanya sortirà de la semifinal que jugaran demà a les 12.00 hores a Austràlia i Anglaterra.