Fotografia de F1 @Paul Vaicle / Dppi / Afp7 / Europa Press

Veure els teus pilots de F1 favorits disputant uns Jocs Olímpics no és tan desgavellat com sembla. Algú s'imagina Fernando Alonso com a abanderat de la delegació Espanyola? Aquesta i moltes més preguntes es resoldran el mes d' octubre que ve, on es donaran a conèixer les noves modalitats que seran olímpiques, amb l'automobilisme com un dels candidats.

En total són vuit esports els que intenten entrar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 . Com a clar favorit parteix el cricket per la seva rellevància mundial, però també han estat seleccionats el "flag football" (futbol americà sense contacte), el beisbol i softbol, lacrosse, karate, esquaix, breakdance, kickboxing i el motor.