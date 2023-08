Ruben Cantero @Instagram

Rubén Cantero , jove promesa del FC Barcelona , anirà cedit durant tota la temporada al CD Calahorra , equip de Segona Federació , per seguir amb la seva progressió futbolística.

El jugador va arribar al juvenil del Barça després de ser fitxat de l' Albacete . Tot i això, aquest any no ha entrat en els plans del Barça Atlètic , per la qual cosa se li ha buscat una alternativa.

El jugador va disputar 32 partits oficials amb el Juvenil A , dels quals, 23 van ser com a titular.