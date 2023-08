L'exciclista, en una imatge. Foto: Ai. de Felanitx

El primer ciclista espanyol campió del món, Guillem Timoner , ha mort als 97 anys, segons ha informat aquest dijous 17 d'agost l' Ajuntament de Felanitx (Mallorca) , la seva localitat natal.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha expressat mitjançant un missatge a la xarxa social X el seu condol a la família de Timoner, els seus éssers estimats, els seus més propers i el món del ciclisme a pista.

"El meu condol per a tota la família, amics i món del ciclisme per la mort de Guillem Timoner, llegenda del ciclisme com el primer campió del món d'Espanya. Descansi en pau, admirat Guillem", ha publicat al seu compte la líder de l'Executiu autonòmic.

L'Ajuntament de Felanitx també ha compartit els seus condols a través del seu compte a X, recordant Timoner com el primer campió del món del municipi, que "sempre rondarà" a la seva memòria.