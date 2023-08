Foto: FCB

El central del Barça Ronald Araújo s'ha lesionat el bíceps femoral de la cama esquerra , per la qual cosa no estarà disponible per al partit contra el Cadis CF (igual que Xavi i Raphinha per sanció i el també central Iñigo Martínez per lesió) a la jornada 2 de La Lliga... i es podria perdre fins a un mes de competició.

El club no va especificar el temps de baixa en el comunicat que va fer dijous 17 d'agost, però va explicar que durant un entrenament, l'uruguaià "s'ha ressentit en aquesta zona del bíceps femoral de la cama". El Barça utilitza la fórmula “és baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat ”.

Es tracta de la primera lesió del curs 2023/24 per al charrúa, que el curs passat es va perdre 16 partits per diferents molèsties.