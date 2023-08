Sergio Llull, en una acció de la trobada. Foto: FEB

La selecció espanyola de bàsquet va perdre contra el Canadà (80-85) al penúltim assaig de la gira de preparació per al Mundial 2023, un partit decidit a la pròrroga amb bons moments però irregular al Palau dels Esports de Granada.

Els de Sergio Scariolo van reaccionar a un mal inici amb un segon quart gairebé perfecte, però després del descans van tornar a patir sense la contundència rival d'homes com Shai Gilgeous-Alexander (22 punts) o RJ Barrett (18). Espanya va demostrar que sempre competirà, però no li va donar per evitar una derrota que va poder arribar abans de la pròrroga. En el temps extra també va tenir baixada i alhora la va lluitar, una campiona del món que rep un avís important a poc més d'una setmana del Mundial.

L'amfitriona no va arrencar bé a Granada, però va acabar la primera part millor que el rival. De menys a més, els de Scariolo van pujar el nivell físic en defensa i l'atac va fluir amb el domini del rebot. Canadà, una de les favorites a prendre el títol a Espanya, va començar fort amb un quintet potent.

Shai Gilgeous-Alexander i RJ Barrett van acaparar el joc americà i, quan li va tocar rotar, l'equip del tècnic espanyol Jordi Fernández va baixar sencers. Per contra, Espanya va tenir una aportació coral al quart partit de preparació rumb a la defensa del títol. Sergio Llull va tenir una bona estrena a la gira i Espanya va lluir al segon quart, deixant el seu rival en 13 punts.

Després dels 27 encaixats al primer parcial, la consigna de Scariolo va ser clara i la campiona d'Europa va ajustar amb molta qualitat. Espanya va poder córrer amb el rebot i amb els robatoris en defensa, amb un Víctor Claver molt fi tallant atacs. Va faltar una mica de triple (5 de 15 en els primers 20 minuts), però l'equip espanyol va saber canviar el xip per agafar el comandament al descans (44-40).

Després del pas per vestidors, el quadro americà va tornar el pas endavant en defensa i el partit es va igualar molt. Els de Scariolo van patir per moure la pilota i per anotar, secs en 12 punts al tercer quart i gràcies a SantiAldama i Usman Garuba, més Rudy i Alberto Díaz en defensa, es van poder mantenir fins i tot al marcador (56-55) de de cara a l'última cambra.

L'intercanvi de triples va marcar la represa, amb menys encert Espanya malgrat que Brizuela i Joel Parra sí que van veure xarxa. Bell-Haynes es va sumar al repertori canadenc i, amb l'ensurt d'una possible lesió d'Alberto Díaz, entre Shai i l'aportació per dins d'Olynyk, els de Jordi Fernández van anar pel partit.

La pròrroga la va poder evitar el base dels Thunder, però el temps extra va ser de sequera espanyola fins a una nova mostra d'orgull. Garuba, Claver i Juan Núñez van assumir els intents d'evitar la segona derrota de quatre partits de preparació, després de diumenge passat contra els Estats Units, una altra candidata que va ensenyar a Espanya la necessitat de seguir polir la feina.