Neymar ha fitxat per l'Al-Hilal. Foto: Al Hilal

A ningú se li escapa que l'Aràbia Saudita està sent la gran animadora, amb permís de la Premier League, del mercat de fitxatges futbolístic de l'estiu del 2023 . Estrelles mundials, com Neymar Júnior i Karim Benzema han abandonat el PSG i el Real Madrid, respectivament, i s'han decantat per jugar a la Lliga Professional Saudita.

No obstant això, aquests no són els únics noms que han abandonat entitats del vell continent per recalar aquest país del Golf Pèrsic; Sadio Mané, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Ngolo Kanté, Rúben Neves, Bono, Allan Saint-Maximin... La llista dels futbolistes que han decidit posar rumb al país saudita és llarguíssima, de manera que ara la lliga, que vol estar entre les millors del món, ja no únicament presumeix de tenir Cristiano Ronaldo.

'SPORTSWASHING'

Aquesta atracció de talent, que no s'entén sense una inversió de milions (d'euros, dòlars o la divisa que es vulgui) per part dels principals clubs de la competició obeeix a una maniobra, anomenada sportswashing. En altres paraules, netejar la imatge del règim a través de la celebració d'esdeveniments esportius o d'atreure figures.

Un fet d'aquestes característiques (la celebració del Mundial de Qatar a finals de l'any passat) ja va ser denunciat, de manera constant, per part de diversos col·lectius d'activistes i ONGs, que van advertir que aquest tipus d'esdeveniments no s'havien de concedir a països que no respecten els drets humans.

En el cas d'Aràbia Saudita, segons denuncia Amnistia Internacional, hi ha violacions flagrants en aspectes com la llibertat d'expressió i d'associació, en l'administració de justícia, en els drets de col·lectius com el LGTBI i les dones, de les persones migrants, el ús de la tortura i altres mètodes i l'absència de decisions per combatre el canvi climàtic, a banda de seguir aplicant la pena de mort.

Un dels episodis més tèrbols relacionats amb aquest país va ser l' assassinat del periodista Jamal Khashoggi, molt crític amb el règim del rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud. Khashoggi va ser assassinat i esquarterat el 2 d'octubre del 2018 al consolat d'Aràbia Saudita a Istanbul (Turquia).

Entre el 2021 i el 2023, segons The Guardian, l'estat, propietari de la majoria dels clubs de la primera divisió, ha gastat més de 6 bilions de lliures en acords esportius. L'últim (o un dels últims) de fet, és el que Visit Saudi va acordar amb La Lliga per ser el seu nou "patrocinador global i nova destinació turística oficial".

També recentment, un fons sobirà de l'estat ha comprat el Newcastle United, club de la Premier League , tot amb l'objectiu de, a través de l'esport, intentar millorar la seva imatge pública i la percepció que es té del país.

"En lloc de permetre a aquells implicats en la violació dels drets humans entrar al futbol anglès només perquè tenen diners, instem a la Premier que canviï les seves polítiques de propietaris perquè s'adeqüin als drets humans" va dir Amnistia Internacional.



UN CLUB A LA CHAMPIONS LEAGUE EUROPEA?

L'últim rumor que ha aparegut enmig de la voràgine de fitxatges és del rotatiu italià Il corriere dello sport , que assegura que el país pretén sol·licitar a la UEFA, la màxima responsable del futbol europeu, una plaça per a un dels clubs de la seva lliga per a la Champions League.

Això, segons pretendrien els saudites, es faria mitjançant una invitació, i pretendrien que fos possible a partir de la temporada 2024-25, quan augmentarà el màxim nom de clubs participants a la màxima competició continental de clubs d'Europa.

Els responsables d'aquesta idea (que el mitjà transalpí ubica en un think tank de la capital del país, Jedda) consideren que això serviria per fer créixer el perfil i el prestigi de la Saudi Pro League a escala mundial.