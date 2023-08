Fotografia d'arxiu de Marc Márquez

Segueixen els problemes a Honda que no aconsegueix bons resultats des de fa molt de temps. El nou paquet aerodinàmic que han portat a Àustria no sembla sorgir efecte i Marc Márquez no passa de la 18a posició a la Qualy per a les carreres Sprint i de diumenge .

Tot i això, els pilots catalans han signat una gran quali amb un Maverick Viñales extraordinari que sortirà segon a rebuf del líder del mundial Pecco Bagnaia . El segueix Álex Márquez, amb una meritòria cinquena plaça. Pel que fa als germans Espargaró , el gran, Aleix , sortirà 11è, no ha estat una bona classificació tenint en compte que el seu company surt segon. D'altra banda, Pol ha signat una 16a posició , molt allunyat del cap.