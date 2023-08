Fotografia d'Álvaro Martín @EUROATHLETICS

L'extremeny Álvaro Martín ha fet història a l'atletisme espanyol en alçar-se com a nou campió mundial en la modalitat de 20 quilòmetres marxa. L'Espanyol s'ha imposat aquest dissabte als Mundials de Budapest amb autoritat en una prova accidentada.

L'espanyol ha registrat la increïble marca de 1 hora, 17 minuts i 32 segons . Amb aquest nou títol, l'extremeny augmenta el palmarès i se suma als seus ors europeus.

La cursa es va endarrerir dues hores per les condicions climatològiques. La pluja no garantia una carrera segura, per la qual cosa se'n va endarrerir l'inici. Finalment, la prova va arrencar amb els espanyols Álvaro Martín, Diego García i Luis Alberto Amezcua a la recerca de la glòria.

La cursa va estar molt ajustada i Álvaro Martín va arribar als últims tres quilòmetres amb només 14 d'avantatge. Tot i això, els nervis van valer la pena en aconseguir l'or mundial.