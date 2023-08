EuropaPres Alexandre lleida de fc barcelona in action during the spanish league lliga ea

El Futbol Club Barcelona arrenca una nova etapa a l' Estadi de Montjuïc i espera fer-ho de la millor manera possible, amb una victòria. El conjunt de blaugrana rep el Cádiz en què serà un partit històric en ser l'estrena de lliga a Montjuïc mentre segueixen les obres del Camp Nou .

Montjuïc és un estadi històric que ha acollit l'esdeveniment esportiu més gran mai disputat a Espanya, els Jocs Olímpics de Barcelona 92 . A més, també va acollir l'Espanyol entre el 1997 i el 2009 mentre es construïa el nou estadi del conjunt periquito a Cornellà .

UN INICI COMPLICAT

El conjunt de Xavi Hernández no ha arrencat de la millor manera possible. L'empat a Getafe , amb un penal no assenyalat gaire polèmic amb correcció del CTA incuïda, ha generat un entorn de crispació sobre els minuts perduts, entrades agressives i expulsions. Tant va ser així, que Rapinha i Xavi es perdran el matx al veure la targeta vermella.

D'altra banda, el conjunt gadità arriba després de vèncer per la mínima l'Alabès. Els de groc van collir la seva primera victòria a casa davant un acabat de pujar.

El partit es disputarà aquest diumenge a les 19:30 hores i es podrà seguir en directe a través de Movistar+ .