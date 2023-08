Les jugadores de la selecció espanyola celebren un dels seus gols davant de Costa Rica al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda @PABLO GARCÍA / RFEF

Tot i que només falten 90 minuts de joc , la selecció Espanyola ha recorregut un llarg camí per plantar-se en aquesta gran final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda . Cap selecció ha pogut amb les guerreres espanyoles, però Anglaterra confia a arrabassar-los la copa a les noies de Jorge Vilda.

El camí d? Espanya al Mundial ha estat ple de moments d?alegria, com el retorn d? Alexia Putellas a la selecció, i moments de tensió, com la derrota contra el Japó . Tot i això, la selecció s'ha imposat i es troba a només 90 minuts, si no hi ha empat, de poder fer història al futbol espanyol i mundial.

UN LLARG CAMÍ PLAGAT DE DUBTES

Tot i que el Mundial va començar fa un mes, el camí de la Selecció Espanyola es remunta un any enrere, quan saltava la notícia que 15 jugadores es negaven a anar seleccionades si Jorge Vilda seguia sent l'entrenador. Sense cap dubte una situació complicada que va iniciar un procés molt tens entre jugadores i federació. Cap dels dos bàndols semblava cedir, però el nou de juny del 2023, amb el Mundial a la cantonada, 12 de les 15 jugadores van demanar tornar a la selecció.

SIS PARTITS PER PLANTAR-SE A LA FINAL

La selecció espanyola arrencava aquest Mundial Femení davant de Costa Rica , un rival, a priori senzill, que el conjunt de Jorge Vilda va superar amb contundència per tres gols a zero. Tres gols en menys de sis minuts van acabar amb els somnis de les jugadores del continent americà.

Amb la moral pels núvols, arribem a un duel clau contra Zàmbia , un altre dels rivals fluixos del grup. La victòria era molt important, perquè ens jugaríem la passada com a primeres o segones de grup contra el Japó , que ja sap què és guanyar un Mundial l'any 2011. Les noies de Jorge Vilda van respondre bé i van arrasar una Zàmbia que només es va poder resignar i aplaudir el joc espanyol.

El cop més dur vindria amb el Japó . En un duel directe per la 1a plaça del grup, les espanyoles van caure derrotades per contundència per 4 gols a 1 contra les nipones . Aquest resultat va aixecar tota una crisi al conjunt nacional. Eren molts els que no auguraven un bon futur per a la selecció, i més tenint en compte que classificant com a segones de grup, el camí seria més complicat.

L'HORA DE LA VERITAT

Arribem a vuitens de final, el conjunt de Vilda s'enfronta davant Suïssa en un duel directe, no val l'error, el que perdi, agafa un vol cap a casa. Les noies espanyoles van saber refer-se de la patacada contra el Japó i plantar-se en uns quarts de final amb un joc espectacular. Aitana Bonmatí , una de les millors jugadores del Mundial, s?ha carregat l?equip al?esquena, substituint Alexia Putellas , que encara no està al 100%. Després d'aquest partit, el nom d'Espanya comença a sonar als telenotícies de tots els països i es postula com una de les candidates clares a la victòria.

Som a quarts, ens espera Holanda. Per a molts, era la venjança per la victòria masculina al Mundial del 2010. Segurament el partit amb més nervis de tot el Mundial. Les espanyoles s'avançaven gràcies al gol de Mariona al 81', però els Països Baixos aconseguia l'empat al descompte. Va ser llavors, quan a la pròrroga, la crac Salma Paralluelo , va aparèixer per enviar Espanya a semifinals.

Continuem somiant, ara estem a semifinals. Ens espera Suècia , un rival molt dur físicament. I així va ser el partit, físic, calculador i meticulós. Quan semblava que no veurem gols, arriben uns últims 10 minuts d'infart on la selecció espanyola aconsegueix la victòria per dos gols a un.

UNA GRAN FINAL DAVANT ANGLATERRA

I ens plantem el diumenge 20 d'agost , en una gran final on somiar és gratis. La selecció espanyola és a poques hores de fer història. Anglaterra, un equip molt fort, intentarà evitar-ho tant sí com no.

És la primera vegada que tots dos conjunts arriben a una final del Mundial, i tots dos opten aconseguir una fita només assolida per Alemanya, guanyar el Mundial Masculí i Femení.

El partit es disputarà a partir de les 12.00 hores d'aquest diumenge a l' Accor Stadium . Un camp amb capacitat per a 83.500 persones , en què s'espera un ple absolut per celebrar la festa del futbol femení.

LA REINA I LA INFANTA SOFIA AMB LA SELECCIÓ

Mare i filla han viatjat fins a Sydney per animar la selecció en aquest moment tan important. Amb aquest viatge Letizia mostra un gran gest amb les futbolistes i alhora s'emporta la seva filla, la infanta Sofia , una autèntica apassionada del futbol, a gaudir d'una final d'un Mundial.