Ara, aquesta victòria no només la posiciona com a campiona mundial, sinó que també la porta a assegurar la seva participació als Jocs de París 2024. Steph Chambers / GETTY IMATGES

María Pérez, nascuda a Orce, ha conquerit un èxit històric en coronar-se com a campiona mundial en la disciplina de 20 quilòmetres marxa a Budapest, Hongria. Aquesta victòria la converteix en la primera atleta espanyola en la història de l'atletisme a assolir aquesta gesta. Als 27 anys, la marxadora granadina ha assegurat la seva primera medalla d'or en una competició mundial, sumant-la al seu títol de campiona europea el 2018 i al seu quart lloc als Jocs Olímpics de Tòquio.

Les emocions de Maria no van poder ser contingudes en creuar la línia de meta a Budapest. Les llàgrimes de felicitat es van barrejar amb la moqueta de la Plaça dels Herois, evocant els records del desafiant any 2022 en què va ser desqualificada al Mundial d'Eugene ia l'Europeu de Munic a causa de la seva tècnica considerada irregular pels jutges. Aquests obstacles, però, no van minar el seu esperit. Juntament amb el seu entrenador, Jacinto Garzón, María va fer ajustaments significatius en el seu estil de marxa.

Prioritzant la tècnica sobre la força, María Pérez va reformular el seu enfocament al suport al terra, esmorteint l'impacte dels seus passos amb el tronc i minimitzant les oscil·lacions a la part superior del cos. Els fruits d'aquests canvis es van manifestar al maig, quan a l'Europeu per països a Podebrady, República Txeca, no només va triomfar a la carrera, sinó que també va establir un nou rècord mundial de 35 quilòmetres amb un temps de 2h37:15.

Tres mesos més tard, a Budapest, María Pérez va celebrar un triomf contundent als 20 quilòmetres marxa del Mundial. Aquesta victòria és la culminació d'esforços incansables i la dedicació, enfortits per sessions d'entrenament a Font Romeu, als Pirineus, a una altitud de 1.800 metres sobre el nivell del mar. Maria va mantenir un ritme ferm i es va mantenir a l'avantguarda durant la major part de la cursa. Després del quilòmetre quinze, va intensificar el seu pas i va agafar la davantera, creuant la línia de meta en solitari amb la bandera espanyola enlaire i un somriure de triomf compartit amb el món.

La victòria de María Pérez és testimoni de la seva dedicació, la col·laboració del seu equip de suport i la determinació per superar obstacles. Aquesta victòria no només la consagra com a campiona mundial, sinó que també assegura la seva participació als Jocs de París el 2024, una aspiració que espera assolir.