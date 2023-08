El FC Barcelona inicia la seva temporada enfrontant desafiaments tant a la seva nova llar temporal com al seu rendiment esportiu, en un emocionant duel contra el Cadis. EP

En una temporada única per al Barça, independentment del seu èxit en títols, l'acció arrenca oficialment aquesta tarda (19.30 hores) contra el Cadis de Sergio. Amb el Camp Nou en renovació i una nova llar temporal a l'estadi Lluís Companys durant almenys 14 mesos, Xavi es preocupa per mantenir la connexió amb els seguidors, després d'advertir l'any passat sobre els reptes per venir.

En termes purament esportius, Xavi s'enfronta a reptes tècnics. La temporada va començar amb un empat (0-0) i una actuació problemàtica al partit contra Getafe, que va deixar l'entrenador i Raphinha expulsats. Xavi necessitarà estratègies efectives per superar aquests obstacles i revitalitzar el joc de l?equip.

El Cadis no serà un rival fàcil, ja que presenta un conjunt divers d'habilitats, incloent-hi agilitat amb Conan, experiència amb Fali i Alcaraz, velocitat amb Machis i capacitat golejadora amb Roger. El Barça s'haurà d'esforçar per vèncer el Cadis, que històricament ha donat batalla al camp.

En resum, aquesta temporada representa un desafiament sense precedents per al Barça a causa de la seva situació de seu temporal i les demandes al terreny de joc. Xavi i el seu equip hauran de trobar solucions enginyoses per mantenir el seu rendiment i competitivitat a la lliga.

ALINEACIONS

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Balde; Gündogan, Romeu, Pedri, Frenkie de Jong; Gavi, Lewandowski i Lamine Yamal. DT: Xavi Hernández.

Cadis: Jeremies Ledesma; Iza Carcelén, Fali, Luís Hernández, Javi Hernández; Iván Alejo, Fede Sant Emeterio, Alcaraz, Àlex González; Roger Martí i Chris Ramos. DT: Sergio González.