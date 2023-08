La celebració d?un dels gols de l?equip blaugrana. Foto: Europa Press

L'estrena del Barça en partit oficial a Montjuïc es va saldar amb un patit triomf. El conjunt blaugrana va haver de picar pedra per derrotar el Cádiz (2-0) en un matx que no es va decantar a favor dels blaugrana fins a la recta final. Pedri i Ferran van ser els autors dels dos gols.

Els de Xavi Hernández (a la grada per la seva expulsió contra el Getafe) van tornar a veure com un equip se'ls tancava i els plantejava problemes en la rematada. A més, el porter argentí Jeremías Ledesma es va convertir en un gegant que va rebutjar les ocasions del Barça fins que Pedri va marcar al minut 82. El vigent campió va patir ia prop va estar d'un segon partit a zero, però el Barça va tenir paciència i una mica més de precisió que a Getafe per sumar tres punts que va rubricar al descompte Ferran.

Una de les notícies bones de la trobada va ser el jove Lamine Yamal, titular, mostrant desimboltura i maduresa als seus 16 anys. Tot i això, entre Gündogan, Gavi i Pedri no van acabar de donar bon ritme a les jugades, i el Cadis es va encarregar que la pilota estigués a les bandes, ben junta i tancada per dins.

MISSATGE DE PEDRI ALS SEUS PAÏSANS

Un dels moments més emotius del matx el va protagonitzar Pedri. El canari, autor del primer gol del curs, va mostrar una samarreta amb el missatge Fuerza Tenerife després de marcar.

El de Tegueste va voler enviar el suport als afectats pels incendis forestals de l'illa i als efectius que lluiten per apagar les flames.