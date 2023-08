El davanter uruguaià. Foto: Europa Press

L' Abha Club , una de les entitats de la lliga de futbol d'Aràbia Saudita hauria temptat el delater uruguaià del Girona, Cristhian Stuani , perquè també anés a jugar al país del Golf.

"Li he donat tot al Girona, és l'equip de la meva vida. La major part de la meva carrera he estat aquí, però al futbol tots saben que passen moltes coses. Tothom sap que el Girona és el club de la meva vida i on m'he lliurat al 100%. De vegades les coses són incertes i avui dia el meu futur immediat és una mica incert . Cal veure què passa", va assegurar el punta xerrada en declaracions a Sport 890 , un mitjà del seu país, deixant entreoberta la possibilitat de deixar Montilivi.

"És difícil perquè ja m'ha passat altres anys i sempre he posat al davant on jo era feliç, independentment del que és econòmic. El club, a més, sempre ha fet un esforç amb mi i jo els ho he tornat de totes les formes, els números hi són. Si hagués estat per un tema econòmic jo fa estona que no hagués estat al club ”, va afegir Stuani.