Mapi León, en una trobada de pretemporada. Foto: FCB

El primer equip femení del Barça es presentarà davant la seva afició a partir de les 7 de la tarda d'aquest dijous 24 d'agost amb una nova edició del Trofeu Joan Gamper, que enfrontarà l'equip contra la Juventus.

El club ha anunciat que, de cara a aquest partit, s'ha penjat el cartell d'entrades esgotades, de manera que l'Estadi Johan Cruyff tornarà a registrar un ple fins a la bandera per gaudir amb l'equip... encara que no hi seran totes les jugadores.

I és que Jonatan Giráldez ha donat festa a les futbolistes que, fa tot just 5 dies, s'estaven coronant campiones del món a Austràlia.

Foto: FCB

"És cert que falten moltes mundialistes, però tenim moltes ganes de veure les jugadores que estan agafant ritme competitiu i amb l'ajuda de les jugadores del filial volem que l'afició vegi l'equip", va assegurar el tècnic a la prèvia.

El club ha fitxat 2 jugadores, Ona Batlle i la neerlandesa Esmee Brugts. Aquesta última podria tenir algun minut davant de les transalpines.