El centrecampista canari, en una sessió de preparació. Foto: FCB

" Pedri s'ha fet una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. És baixa i la seva evolució marcarà la seva disponibilitat".

Amb aquest breu missatge a X, el FC Barcelona ha anunciat un contratemps per a Xavi Hernández de cara a la tercera jornada de La Lliga, la baixa del canari, que no podrà participar a la trobada davant del Vila-real del proper diumenge 27 d'agost. i presumiblement algun més, a part de les cites de l'aturada per seleccions.

El tenerifenc, doncs, se suma a la llista d'absències per al proper partit del campionat, en la qual també h iha Ronald Araújo (fora de combat per lesió), Raphinha (sancionat), Iñigo Martínez, Marcos Alonso i Iñaki Peña (no inscrits) i el mateix entrenador, que també arrossega la sanció per la seva expulsió a Getafe.