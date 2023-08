Els atletes espanyols María Pérez i Álvaro Martín han aconseguit aquest dijous un doblet històric a la prova dels 35 quilòmetres marxa del Mundial d'Atletisme, que s'està celebrant a Budapest, conquistant tots dos l'or i completant un campionat excels, després de convertir-se també en campions a les proves de 20 quilòmetres.

María Pérez i Alfonso Martín @ep



Després d'aconseguir Martín, aquest dissabte i Pérez, diumenge, els títols de Campions del Món de 20 quilòmetres marxa, tots dos afrontaven la prova llarga amb la vitola de favorits. Tots dos han acabat amb els dubtes sobre com respondrien al ritme de carrera, però el rendiment dels dos espanyols ha estat immillorable, per completar una competició que entra a la història de l'atletisme espanyol.



A la prova masculina, des de l'inici es va formar un grup de 15 escapats, entre els quals estaven

tots els favorits, amb dos espanyols, Martín i el campió europeu de la distància, Miguel Ángel López.



El grup marxava a un ritme constant, però contingut, que ampliava la renda del grup sobre la resta de participants.



El francès Aurélien Quinion es va llançar a l'atac en solitari al quilòmetre 15 i va aconseguir obrir una bretxa de més de mig minut. Mentrestant, darrere els canvis de ritme van deixar en 7 el grup perseguidor, amb Martín i el campió del món, l'italià Massimo Stano, com a homes més destacats.



L'avantatge del francès creixia, però la seva tècnica va provocar tres amonestacions que li van generar una penalització, circumstància que va aprofitar l'espanyol per atacar, marxant amb el japonès Masatora Kawano i l'equatorià Brian Daniel Pintado. L'extremeny va atacar a 2 quilòmetres de meta, per entrar amb quatre segons sobre l'equatorià i aconseguir el segon or a Budapest, amb un temps de 2:24:30, rècord d'Espanya. Miguel ángel López va ser 13è i Marc Tur, 22è.



En categoria femenina, la selecció va ser més tancada, un grup de 5 atletes, liderat per María Pérez, se'n va anar per davant des del primer quilòmetre. L'espanyola va posar un ritme dur que va determinar el futur de la cursa, encara que el seu rival més gran, la peruana Kimberly García, va poder seguir-lo amb tres marxadores més.



El ritme de la de Granada va anar de menys a més, malgrat que arribava amb molèsties al peu que no el van afectar a l'humida demà magiar . Al quilòmetre 20, Pérez va posar una marxa més per anar-se'n en solitari i malgrat que García va intentar seguir-la, en poc més de 3 quilòmetres ja gaudia de més de mig minut de marge.



El ritme de la posseïdora del rècord del món es va mantenir ferm per arribar a meta amb dos minuts d'avançament, fins i tot equivocant-se a la penúltima volta i començar a celebrar la victòria quan encara li quedaven 2 quilòmetres. El seu temps va ser de 2.38.40. La plata va ser per a García i el bronze per a la grega Antigoni Ntrismpioti. La jove espanyola Cristina Montesinos va ser q5a i Raquel González, 13a.



Aquest resultat aixeca Espanya a la segona posició del medaller amb 4 preses, totes d'or. És la primera vegada que la delegació espanyola conquereix quatre ors en un campionat del món d'atletisme.