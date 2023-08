Isco - EP

El jugador del Reial Betis Francisco Alarcón ' Isco ' va mostrar aquest dijous "tot" el seu suport a la futbolista Jenni Hermoso, després que el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, la besés als llavis després de la final del Mundial femení, un fet que “si no va ser consentit, és abús de poder”.

"No està bé, la veritat. Jo crec que va estar fora de lloc. Si no va ser consentit, jo crec que és abús de poder" , va sostenir el centrecampista, primer futbolista professional que mostra "tot" el suport a la davantera internacional amb Espanya i flamant campiona del món, una "fita històrica", en declaracions a Telecinco.

Per Isco, el comportament de Rubiales a la llotja després de la final, "al costat de la Reina Letizia no és gaire protocol·lari". Tot i això, ha afirmat que ell no és "el que ha de decidir" si el mandatari ha de dimitir o no. "Jo crec que s'equivoca i és una cosa que sota cap concepte s'ha de fer, i encara menys el president d'una federació tan important", va concloure un crític Isco.