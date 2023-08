L'equip ha tornat a entrenar de cara a una temporada històrica. Foto: AE Les Corts UBAE

La temporada passada va ser el CFS Eixample i, aquesta, la denúncia per la manca d'equipaments a Barcelona l'ha posat sobre la taula l'AE Les Corts UBAE. L'entitat, una de les més conegudes del futbol sala de base de la ciutat, va aconseguir el passat mes de maig que el seu sènior femení pugés a la màxima categoria, la Primera Divisió nacional espanyola, però es troba amb "problemes d’instal·lacions".

"És sabut per tothom i per totes les entitats esportives de barri de la ciutat de Barcelona la dificultat que comporta trobar instal·lacions i pistes de qualitat per desenvolupar les diferents activitats i disciplines esportives en bones condicions. Barcelona és una ciutat amb una manca d’equipaments esportius que juntament amb el gran nombre de clubs i els seus respectius equips fan molt complicat aconseguir instal·lacions", expliquen en un comunicat publicat el passat dia 22 d'agost.

"Algú del districte ens ha trucat, però falta feina per fer", expliquen des de l'entitat a Catalunya Press. El cas del sènior femení és el que s'hauria de resoldre més ràpidament; i és que la primera divisió estatal (en la qual les barcelonines seran l'únic equip de Catalunya) arrencarà el cap de setmana dels dies 16 i 17 de setembre.

L'equip va tornar a la feina fa uns dies per preparar una temporada extremadament il·lusionant, i també amb la vista posada amb la final de la Copa Catalunya absoluta que jugaran a Martorell contra l'AECS de l'Hospitalet el pròxim diumenge 27 d'agost.

ENTRENAR EN UNA PISTA, JUGAR EN UNA ALTRA

"Durant la temporada entrenarà en un pavelló que l’entitat lloga i que no és la instal·lació on competirà els caps de setmana com a local", expliquen. I és que les sessions d'entrenament es fan en un pavelló (situat a Esports UB), mentre que els partits oficials es juguen en un altre (al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya).

L'equip que va aconseguir l'ascens. Foto: AE Les Corts UBAE

Des del club denuncien que, a més, "tot això ha afectat a altres equips de l’entitat que s’han hagut de reubicar. Ens sorprendria trobar un rival qualsevol de la competició que es trobi també amb aquesta situació i problemàtica", exposant que és "un greuge comparatiu" i que se senten "totalment abandonats i faltats de recursos per part de qui creiem hauria d’apostar i ajudar a l’esport català, l’esport femení i l’esport en general en tots els seu àmbits".

ESCENARI INCERT

Per això, des del Les Corts UBAE alerten que "si això no canvia se’ns planteja un escenari d’incertesa que posa seriosament en dubte el poder competir en aquesta categoria", que és un objectiu esportiu pel qual han lluitat en els darrers cursos i que els fa una il·lusió enorme.

L'entitat, però, no perd l'esperança, més encara quan hi ha un precedent recent de l'estiu de l'any passat, el de les seves veïnes de l'Eixample, que després de lluitar, protestar i fer visible el seu cas, van aconseguir que tant els partits com les administracions accedissin a les seves demandes.