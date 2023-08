Luis Rubiales en la seva intervenció a l'Assamblea extraordinaria/ @CatPress

Tot i que durant la nit del passat dijous 24 d'agost es donava per fet, finalment Luis Rubiales no deixa de ser president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

L'exfutbolista ha anunciat la seva decisió a l'Assemblea Extraordinària celebrada a la Ciutat del Futbol de Las Rozas assegurant que "vol donar les gràcies als missatges de suport que ha rebut", als quals no ha pogut respondre, fins i tot a gent de fora del futbol.

Rubiales ha dit que hi ha més gent a favor seu que en contra i ha demanat "perdó sense pal·liatius" per un gest que va fer a la llotja quan "en un moment d'eufòria em vaig agafar aquesta part del cos que ja heu vist (referint-se a la seva entrecuix)", justificant que anava dirigit a Jorge Vilda. "Em vaig emocionar molt, fins a perdre el control", ha afegit.

Ha ampliat les seves disculpes a "la Reina, la infanta, la Casa Reial i tothom que s'hagi sentit ofès" , assegurant que "he estat en infinitat de llotges i mai no m'havia comportat així".

Pel que fa al petó amb Hermoso, ha dit que és "més un bec que un petó" i que el desig que va sentir era el mateix "que podria tenir fent un petó a una de les meves filles", negant l'abús d'autoritat .

A més, ha assegurat que, en el diàleg previ amb la futbolista, s'havien intercanviat elogis fins que ell li va preguntar "una miqueta?" i ella hi va accedir de manera "lliure, mútua i consentida".

Rubiales assegura que llavors va arribar el linxament, el "silenci de la futbolista, que no comprenc". "Des de fa 5 anys van a buscar-me amb tot, per terra, mar i aire", ha denunciat, passant a l'atac.

Dirigint-se a les seves tres filles ha apuntat que "avui apreneu una lliçó de vida" i ha exhortat que "vosaltres sí que sou feministes".

AMENAÇA AMB PORTAR ELS TRIBUNALS ALS POLÍTICS

Tot seguit, ha carregat contra els polítics que l'han acusat, assegurant que portarà els tribunals a figures com Yolanda Díaz, Ione Belarra, Pablo Echenique. "Com qualsevol espanyol, em defensaré", ha deixat clar.

"La veritat és la veritat. No és una qüestió de supèrbia ni de prepotència i estic disposat a ser vilipendiat per defensar la veritat", ha afegit, dient que "el millor del futbol sou vosaltres", parlant directament als assistents a l'assemblea .

S'ha preguntat si "tot això és motiu per a la cacera que estic patint" i llavors ha dit, fins a cinc vegades consecutives, "no dimitiré", entre els aplaudiments dels assistents.

LA CRONOLOGIA

La causa per la qual es demanava la dimissió és el petó que va fer a la futbolista durant l'entrega de medalles després de la victòria de la selecció espanyola al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.

Després d'aquest fets, en primera instància, va carregar contra els que van censurar en primera instància el seu gest, arribant a anomenar-los "idiotes", "tontos del cul" i "pringaos" en una entrevista a la Cadena COPE.

Tot i que Rubiales, en primera instància, assegurava que no hi havia motius per demanar perdó, va acabar fent-ho dilluns 21, a la seva manera... i intentant que la futbolista comparegués amb ell.

En els dies posteriors, de les crítiques es va passar a les peticions de dimissió, que van arribar de tots els sectors de la societat: polítics (des del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, fins a l'oposició), entitats feministes, sindicats. i també de veus de l'esport, encara que van ser menys.

Tot i això, el mandatari seguia enrocat en la seva decisió de no dimitir, cosa que deia en públic i en privat... de manera que van arribar les denúncies.

La mateixa Federació Espanyola va anunciar que obria "diligències d'integritat" i que es convocava l'assemblea d'aquest divendres 25, encara que la situació ja pintava complicada per a Rubiales, que fora dels seus incondicionals semblava comptar cada cop amb menys suports.

L'últim gran cop ha estat l'anunci de FIFA, dijous passat 24 d'agost, d'obrir un procediment disciplinari "amb base en els fets esdevinguts durant la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, diumenge passat 20 d'agost de 2023".

LA INTERVENCIÓ COMPLETA DE LUIS RUBIALES