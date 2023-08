Rafael de l'Amo @ep

El president de la Federació Navarra de Futbol, Rafael de l'Amo, ha presentat aquest divendres la seva dimissió com a president del Comitè Nacional de Futbol Femení i vicepresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), argumentant que no pot estar en un projecte al que no creu".

"He presentat la meva dimissió després de veure que Luis Rubiales segueix encapçalant la Federació. He estat l'únic president que els ho ha dit mirant-lo a la cara. Jo vaig creure en un projecte femení que no n'hi havia i ell va apostar per això, amb 27 milions de euros, estic súper agraït. Però crec, sobretot pel que va passar a la llotja, que és inacceptable", va anunciar Del Amo en declaracions a TVE.

El directiu va defensar que el seu gest a la llotja agafant-se els seus genitals "no" li val. "Li he dit: 'he de ser sincer amb tu, crec que no pots estar aquí de president'", va revelar contundent.

"Li he d'agrair, li respecto el que faci, però jo no puc estar en un projecte que no crec, això és clar. Tots ahir pensàvem que avui dimitiria", va afegir Del Amo, que creu que el futbol femení surt " enfortit". "Fa quatre dies érem quatre gats i amb aquesta situació i amb tot això que es parli, per mi és important que es parli del femení, és molt important perquè creixerà més", va dir.