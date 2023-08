La futbolista internacional Alexia Putellas, mitjapunta del FC Barcelona, ha titllat aquest divendres com a "inacceptable" la no dimissió de Luis Rubiales de la seva presidència a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i ha donat suport a la seva companya Jenni Hermoso amb altres integrants de la selecció espanyola femenina.

"Això és inacceptable. S'ha acabat. Amb tu, companya @JenniHermoso", va dir la mitjapunta des del seu compte a la xarxa social X (antiga Twitter). La doble guanyadora de la Pilota d'Or va criticar així les excuses de Rubiales sobre el petó als llavis que va fer a Hermoso, diumenge passat, durant l'entrega de trofeus del Mundial.

Putellas va ser la primera de les flamants campiones del món a pronunciar-se després de l'Assemblea General Extraordinària de la RFEF, on Rubiales va reiterar que el petó a Hermoso va ser "consentit" i va anunciar que es querellarà contra diversos components del Govern d'Espanya, per haver-lo acusat de comportaments masclistes.

La centrecampista Aitana Bonmatí va expressar a les seves xarxes socials que "hi ha límits que no es poden creuar" i que "això no ho podem tolerar". "Estem amb tu, companya", va al·ludir a Hermoso. De la mateixa manera, la portera Cata Coll va tuitejar: "Quina pena em fa que 23 futbolistes no siguem les protagonistes... ¡s'ha acabat! Amb tu a mort, @JenniHermoso".

A més, l'atacant Athenea del Castillo es va unir als missatges de suport cap a bell: "Estem amb tu, @JenniHermoso". En la mateixa línia va parlar Virginia Torrecilla , integrant del nucli dur de la selecció femenina durant molts anys: "¡S'ha acabat! Amb tu, @JenniHermoso".