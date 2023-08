Luis Rubiales @ep

El Secretari d'Estat per a l'Esport, Víctor Francos , ha comparegut per anunciar que el Govern ha iniciat els tràmits necessaris per destituir Luis Rubiales . "El senyor Rubiales no ha estat a l'alçada, ni del que esperaven les jugadores, ni del que esperava el Govern ni del que esperava la societat espanyola", ha explicat Francos.

"Considerem que les explicacions que ha donat avui no es corresponen amb les seves actituds", ha afirmat Francos, incidint que "el Govern d'Espanya no es quedarà impassible davant d'aquesta circumstància".

Per això, el Govern presentarà una denúncia al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) perquè procedeixi a sancionar Rubiales i, en última instància, destituir-lo. "Si el TAD està en disposició de fer-ho, suspenem el senyor Rubiales de la presidència de la RFEF", ha afirmat Francos.

"Rubiales ha dit avui que no dimitia, i nosaltres li volem transmetre que el camí d'aquest Govern amb la presidència de la RFEF avui ha acabat, i avui iniciarem els tràmits perquè Rubiales hagi de donar explicacions davant del TAD", ha sentenciat Francos .